Wiener Geburtstagskonzert von Resetarits mit allen Bands auf Tonträger

Willi Resetarits gab mehr als drei Jahre vor seinem Tod mit seinen Bands seit 1965 zwei ausverkaufte Konzerte in der Stadthalle in Wien.

Es war ein spezieller Abend anlässlich des 70. Geburtstages von Willi Resetarits: Im Jänner 2019 gab der Musiker und Humanist mit all seinen Bands seit 1965 zwei ausverkaufte Konzerte in der Wiener Stadthalle. Beide Auftritte wurden aufgezeichnet. Die Mitschnitte kommen nun als Doppel-CD und auf Doppel-Vinyl in den Handel. Die Setlist und Darbietungen stellen eine ganz besondere Live-Werkschau des im April des vergangenen Jahres unerwartet verstorbenen Künstlers dar.