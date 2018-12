Wiener geben zu Silvester im Schnitt 47 Euro aus

Laut einer Umfrage geben die Wiener zu Silvester im Durschnitt 47 Euro aus, Männer sind dabei sogar noch etwas spendierfreudiger als Frauen.

Die Wiener lassen sich den Jahreswechsel etwas kosten: Der Handel rechnet in der Bundeshauptstadt mit einem Umsatz von 60 Mio. Euro. “Im Durchschnitt geben die Wiener 47 Euro pro Person für Silvesterfeierlichkeiten aus”, rechnete Rainer Trefelik, Spartenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer, am Freitag in einer Aussendung vor.