Wiener geben 335 Millionen Euro für Weihnachten aus

Insgesamt 12,75 Millionen Packerl im Wert von 335 Millionen Euro werden heuer unter den Christbäumen der Wiener zu finden sein.

Der Wiener Handel geht in ein "stabiles" Weihnachtsgeschäft, wie am Mittwoch betont wurde. Erwartet werden 335 Mio. Euro Umsatz, wie Rainer Trefelik, der Obmann der Sparte Handel in der Wiener Wirtschaftskammer, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kammerpräsident Walter Ruck sagte. Damit, so betonte er, liege man in etwa auf Vorjahresniveau.