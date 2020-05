Wiener Gastro-Gutscheine sorgen international für Schlagzeilen

Zur Unterstützung der Wiener Gastronomie in der Corona-Krise schenkt die Stadt Wien jedem Haushalt einen Restaurant-Gutschein. Die Aktion sorgte rund um den Globus für Aufsehen.

Wiener Gastronomie-Gutscheine wurden weltweit zum Thema

Über die Aktion berichteten unter anderem der englischsprachige Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg, ebenso wie die Deutsche "Welt". Die Gastro-Gutschein-Aktion fand ein Echo in den Online-Ablegern großer Regional-Tageszeitungen in Australien sowie auf den Yahoo-News in Neuseeland. Aufsehen erregte die Aktion auch in Lateinamerika, wo gleich mehrere Online-Nachrichtenportale von Mexiko über Kolumbien bis Chile von der Gastro-Aktion berichteten.

Die spanische Ausgabe der MSN-News fuhr die Nachricht zeitweise als Aufmacher in der Rubrik Lifestyle; die Gutscheine finden sich auch in der größten französischsprachigen Tageszeitung in Belgien "Le Soir", ebenso wie in den Gazetten in den Niederlanden ("Dagblad van den Norden"). Anerkennung findet die Aktion auch in den News-Medien in Rumänien und Griechenland.