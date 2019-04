Wiener Gartenbaukino zeigt "The Sound Of Music" als Osterschinken

Im Rahmen der "Schinken"-Matinee-Reihe flimmert am Ostersonntag der Filmklassiker "The Sound Of Music" von Regisseur Robert Wise über die Leinwand des Wiener Gartenbaukinos.

Passend zum Ostersonntag wird im Wiener Gartenbaukino “The Sound Of Music” als “Osterschinken” aufgetischt. Der mehrfach oscarprämierte Filmklassiker von Regisseur Robert Wise aus dem Jahr 1965 beruht auf dem Erfolgs-Musical “The Sound Of Music” von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein.

Der Film zählt zu den vier erfolgreichsten Hollywood-Musikfilmen überhaupt, ist weltweit einer der meistgesehenen Filme der Geschichte und prägt das Österreich-Image bis zum heutigen Tag. In der Besetzungsliste finden sich Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Haydn und Peggy Wood.

Infos zur Veranstaltung Osterschinken: The Sound Of Music

172 min, OV, 70mm



Wann: Ostersonntag, 21. April, 12.00 Uhr

Wo: Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

