Wiener Friedhöfe: Naturgrab-Führungen und Bummelzug-Fahrten

Eine naturnahme Bestattung in Wien ist möglich. ©Friedhöfe Wien GmbH

Rund um Allerheiligen bieten einige Wiener Friedhöfe ein Spezialprogramm. So können Interessierte an mehreren Terminen an einer kostenlosen Naturgrab-Führung teilnehmen oder mit dem E-Bummelzug den Wiener Zentralfriedhof erkunden. Alle Infos dazu hier.

Die naturnahe Bestattung mitten in der Stadt gewinnt zunehmend an Beliebtheit, und dies ist direkt auf den bestehenden Friedhofsflächen Wiens möglich. Seit 15 Jahren bieten die Friedhöfe Wien Möglichkeiten für eine naturverbundene Verabschiedung an. Neuere Innovationen, wie die Regenwasserurne und das Wiener Naturgrab, die erste Naturbestattungsanlage für Särge, bringen moderne und revolutionäre Ansätze für den Abschied von verstorbenen Angehörigen.

Kostenlose Naturgrab-Führungen auf sieben Wiener Friedhöfen

Um den Interessenten die verschiedenen Optionen wie Waldgräber, Strauchgräber, Regenwasserurnen oder das Wiener Naturgrab näher zu bringen, organisieren die Friedhöfe Wien rund um Allerheiligen kostenlose Besichtigungstermine auf sieben verschiedenen Friedhöfen in der Stadt. Diese Besichtigungen bieten eine Gelegenheit, die Besonderheiten und die ruhige Atmosphäre der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten persönlich zu erleben.

Die Besichtigungen sind auf folgenden Friedhöfen geplant: Wiener Zentralfriedhof, Friedhof Feuerhalle Simmering, Friedhof Hernals, Friedhof Stammersdorf-Zentral, Friedhof Südwest, Friedhof Neustift und Friedhof Hietzing.

Termine:

Samstag, 21.10.2023 - 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Samstag, 28.10.2023 - 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Samstag, 04.11.2023 - 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Samstag, 02.12.2023 - 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Eine Vorab-Anmeldung ist nicht notwendig. Die genauen Treffpunkte sind hier abrufbar.

E-Bummelzug-Fahrten über den Wiener Zentralfriedhof am 31. Oktober

Einmal jährlich bietet sich die Gelegenheit, den Wiener Zentralfriedhof mittels einer geführten E-Bummelzug-Tour zu erkunden. Auch dieses Jahr ist es am 31. Oktober wieder soweit. Während der etwa 50-minütigen Fahrt erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Ehrengräber und hören interessante Anekdoten über die hier bestatteten berühmten Persönlichkeiten.

Die Tour startet beim Eingang der Konditorei Oberlaa bei Tor 2 und führt die Besucher auf eine informative Reise über den Zentralfriedhof, bevor sie wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Die Kosten für diese spezielle Fahrt belaufen sich auf 10 Euro pro Person.

Tickets für die E-Bummelzug-Fahrt sind online auf der Webseite der Friedhöfe Wien erwerbbar. Darüber hinaus wird am 31. Oktober ein begrenztes Ticketkontingent direkt vor Ort im Friedhofsshop bei Tor 2 zum Verkauf stehen.