Wiener FPÖ: Dominik Nepp zum Parteichef gewählt

Der designierter Wiener FPÖ-Obmann Nepp wurde heute beim Landesparteitag mit 97,86 Prozent zum Parteichef gewählt. Er musste nach der Ibiza-Affäre in die Fußstapfen von Heinz-Christian Strache treten.

In der Messe Wien hat am Sonntag der 36. ordentliche Landesparteitag der Wiener FPÖ begonnen. Die Wiener Blauen wählten dabei den bereits geschäftsführenden Obmann Dominik Nepp (39) mit 97,86 Prozent der Stimmen endgültig zum Parteichef. 385 Stimmzettel wurden bei der Obmann-Wahl abgegeben, wobei 12 ungültig waren. 365 der gültigen Stimmen entfielen auf Nepp. Gegenkandidaten gab es nicht.

FPÖ bei der letzten Wien-Wahl abgestürzt

Nepp, damals nicht amtsführender Vizebürgermeister im Rathaus und aktuell nicht amtsführender Stadtrat, wurde 2019 vom Vorstand designiert. Er musste nach dem blauen Ibiza-Debakel in die Fußstapfen von Heinz-Christian Strache treten - der bis zu seinem Rücktritt nicht nur Bundesobmann, sondern auch Landesparteichef der Wiener Blauen war. Bei der Wien-Wahl im Vorjahr setzte es für die FPÖ große Verluste. Die Blauen stürzten um mehr als 23 Prozentpunkte auf einen Stimmanteil von knapp über sieben Prozent ab.

Nepp kündigte "große Wählerrückholaktion" an

Man zeige, dass man trotzdem einen Parteitag durchführen könne. "Wir halten uns selbstverständlich als rechtstreue Bürger an Verordnungen und Gesetze", versicherte er - wobei er hinzufügte, dass es die Hausordnung in der Messe sei, die vorschreibe, Masken zu tragen. "Auch wenn unser Mund verhüllt ist, wir lassen uns den Mund nicht verbieten." Man stehe für freies Denken und wolle bei den "Wahnsinnigkeiten" der Bundesregierung nicht mitmachen. Coronaleugner, so beteuerte er, sei man deswegen aber nicht.