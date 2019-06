Wiener Fotomarathon 2019: Auf der Jagd nach dem besten Bild

Fotobegeisterte aufgepasst: Am 28. September findet in der Wiener Millennium City wieder der Fotomarathon statt. Alle Infos zum Event hier.

Am 28. September 2019 startet wieder der Wiener Fotomarathon in der Millennium City. Nach dem großen Andrang im Vorjahr werden auch heuer wieder über 1.000 Fotobegeisterte aus dem In- und Ausland bei diesem Freizeitevent für Jung und Alt erwartet.