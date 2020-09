Wiener Forscher erweitern Corona-Ampel auf alle EU-Staaten

Wissenschafter des Complexity Science Hub (CSH) Vienna haben ihr Corona-Ampelsystem entscheidend erweitert. Nun gibt es eine EU-weite Darstellung der Covid-19-Entwicklung auf Bezirksebene.

CSH-Corona-Ampel zeigt Entwickling in allen EU-Staaten

Die Forscher schlüsseln in ihrer "Corona-Ampel" bereits seit April die positiv getesteten Fälle pro 10.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 14 Tage nach Bezirken in Österreich auf. Die Entwicklung lässt sich mithilfe einer Zeitleiste verfolgen. Seit einigen Wochen wenden sie das gleiche Prinzip auch in einer Visualisierung auf Länderebene weltweit an. "Die hohen Zugriffsraten auf unsere österreichische Corona-Ampel haben uns gezeigt, wie sehr die Menschen eine intuitiv verständliche Darstellung schätzen", so Johannes Sorger vom CSH.