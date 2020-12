Wiener Fitnessstudios fordern Öffnung nach Weihnachten

Aktuell sind die Wiener Fitnessstudios noch geschlossen. Wenn es nach der Branchenvertretung geht, soll jedoch nach Weihnachten wieder eifrig trainiert werden.

Noch sorgen die Corona-Einschränkungen für verwaiste Gerätschaften, aber schon bald soll in den Wiener Fitnessstudios wieder eifrig trainiert werden dürfen. Das fordert jedenfalls die Branchenvertretung. Gewünscht wird eine Öffnungserlaubnis nach Weihnachten. Dies soll den Kunden helfen, neu erworbene Kilos wieder loszuwerden, wie betont wird. Geholfen sei aber auch den Betrieben. Denn die meisten Einschreibungen werden üblicherweise Anfang des Jahres getätigt.

Betreiber hoffen auf Öffnung spätestens im Jänner

"Fitnessbetriebe sind für die Bevölkerung Wiens eine sehr wichtige Anlaufstelle, um wieder in Bewegung zu kommen. Der Erhalt der physischen, aber auch der psychischen Gesundheit steht im Vordergrund", betonte Gerti Schmidt, die Obfrau der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe, in einer Stellungnahme. Gemeinsam mit dem Branchensprecher der Fitnessbetriebe, Martin Becker, hofft sie, dass spätestens im Jänner die Öffnung der Betriebe ermöglicht wird.

Man versichert, dass von Fitnessstudios eher wenig Gefahr ausgeht. Sowohl die Erfahrung der vergangenen Monate als auch internationale Studien würden belegen, dass es in Fitnessbetrieben so gut wie nie zu einem Cluster gekommen sei. "Ein großer Teil unserer Betriebe war durch deren IT-Ausstattung für ein lückenloses Contact-Tracing bereits vor Covid-19 bestens gerüstet. Durch gerätegestütztes Einzeltraining und Abstandsregeln bei Gruppeneinheiten gab es nachweislich zwischen den beiden Lockdowns keine Clusterbildungen in den Fitnessbetrieben", beteuerte Becker. Auch eine europaweite Studie würde dies untermauern.