Wiener Firma testet Covid-19-Medikament in Italien

Die Wiener Pharmafirma Apeptico testet ein neues Corona-Medikament in Italien. Das Medikament soll bei akutem Lungenversagen helfen.

Ein experimenteller Wirkstoff - Solnatide - des Wiener Biotech-Unternehmens Apeptico ist am Dienstag auch in Italien für die Behandlung schwerkranker Covid-19 Patienten im Rahmen eines Compassionate Use-Programms zugelassen worden. Das gab das Unternehmen in einer Aussendung bekannt.