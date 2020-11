Wiener Fiaker erhalten weiteres Corona-Hilfspaket

Bereits im Frühjahr erhielten die Fiaker von der Stadt Wien ein "Futtermittelpaket" als Unterstützung in der Corona-Krise. Da sich die Lage bislang nicht verbessert hat, gibt es nun ein weiterer Hilfspaket.

Stadt und Wirtschaftskammer greifen den Wiener Fiakern in der Corona-Krise erneut unter die Arme: Wie schon im Frühjahr erhalten die Betriebe drei Monate lang pro Pferd und Monat 250 Euro für Futter, Einstreu und die regelmäßige Hufpflege, teilten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck am Donnerstag in einer Aussendung mit.