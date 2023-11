Wiener Feuerwehr rückte nach Unfall mit Hebebühne beim Weihnachtsbaum-Dekorieren aus

Unfall in Wien mit Hebebühne beim Weihnachtsbaum-Dekorieren

Unfall in Wien mit Hebebühne beim Weihnachtsbaum-Dekorieren ©Stadt Wien | Feuerwehr

Die Wiener Berufsfeuerwehr musste am Dienstagmorgen am Erzherzog-Johann-Platz in Wien-Favoriten eingreifen, um zwei Personen von einer Hebebühne zu retten.

Eine Arbeiterin und ihr Kollege waren damit beschäftigt, den Weihnachtsbaum auf dem Erzherzog-Johann-Platz in Wien-Favoriten zu schmücken, als sich plötzlich der Korb, der sie in die Höhe hob, nach vorne neigte und nicht mehr bewegte.

Wiener Feuerwehr rettete zwei Personen von Hebebühne

Die Frau und der Mann konnten sich in letzter Sekunde festhalten und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr sicherte die Hebebühne gegen ein Umkippen, indem sie eine Seilwinde und Rundschlingen einsetzte, da unklar war, ob andere Teile des Hydrauliksystems, wie die Fahrzeugstützen, noch funktionierten. Gleichzeitig wurde der Drehleiterkorb neben den Arbeitskorb positioniert, so dass die beiden Personen umsteigen und sicher auf den Boden gebracht werden konnten. Weder die Arbeiterin noch ihr Kollege wurden bei dem Vorfall verletzt und waren erleichtert, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.