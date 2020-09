Wiener Feuerwehr rettete bewusstlose Person bei Zimmerbrand

Die Feuerwehr fand die Person in kritischem Zustand vor.

Die Feuerwehr fand die Person in kritischem Zustand vor. ©APA/BARBARA GINDL

Die Feuerwehr fand die Person in kritischem Zustand vor. ©APA/BARBARA GINDL

Die Berufsfeuerwehr Wien rettet am Freitagmorgen eine bewusstlose Person aus einer Wohnung. Aus unbekannter Ursache war in der Dachgeschosswohnung in Wien-Mariahilf ein Brand ausgebrochen

Als die Feuerwehrleute gegen 5 Uhr früh in der Nelkengasse eintrafen, war die Wohnungs-Eingangstür bereits deutlich erwärmt. Die Einsatzkräfte mussten die Türe aufbrechen und bekämpften den Brand mit einer Löschleitung unter Atemschutz. Dabei wurde in der Wohnküche eine reglose Person auf dem Sofa gefunden, sofort in Sicherheit gebracht und mit der Reanimation begonnen.

Wohnungsbewohner in kritischem Zustand

Die Person wurde der Berufsrettung Wien zur weiteren notfallmedizinischen Versorgung übergeben und in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Der Brand war rasch gelöscht, Stiegenhaus und Brandwohnung mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Weitere Hausbewohnerinnen und Hausbewohner waren nicht gefährdet. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.