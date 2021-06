Wiener Feuerwehr rettet Krähenküken aus lebensbedrohlicher Lage

Am Montagabend kam es in der Leopoldstadt zu einem Tierrettungseinsatz der Wiener Feuerwehr. Ein Krähenküken war in seinem Nest in eine Notlage geraten, aus der es sich nicht aus eigener Kraft befreien konnte.

In der Krummbaumgasse in Wien-Leopoldstadt hatte eine Anrainerin ein Krähenküken in Not entdeckt und am Montag Alarm geschlagen: Der kleine Vogel hatte sich in seinem Nest verhängt und drohte zu verhungern. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Wien befreiten das Tier und übergaben es dem Wildtierservice der Stadt Wien.

Krähe baute Nest mit Kunststoff - Küken geriet in Gefahr

Das Krähennest befand sich in etwa 20 Meter Höhe in einem großen Baum in einem Leopoldstädter Hinterhof. Die Krähe hatte das Nest nicht nur aus Ästen gebaut, auch Kunststoffteile schienen dem Vogel perfekt zum Nestbau geeignet. Die Eier waren ausgebrütet, die Küken tummelten sich in dem Nest. Dabei verfing sich eines der Jungvögel in einem Kunststoffteil.

Eine Anrainerin wurde auf das sich ankündigende Drama vor ihrem Fenster aufmerksam und verständigte das Wildtierservice der Stadt Wien.

Höhenretter der Feuerwehr befreiten Krähenküken in Wien

Aufgrund der exponierten Lage des Nestes wurde die Berufsfeuerwehr Wien alarmiert. Der Baum steht in einem Hinterhof, weshalb die Einsatzkräfte keine Schiebleiter und keine Drehleiter einsetzen konnten – die Höhenretter der Feuerwehr wurden angefordert.