Wiener Festwochen werden "nicht in geplanter Form" stattfinden

Am 15. Mai sollten die Wiener Festwochen beginnen. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise können diese nicht wie geplant stattfinden.

Auch die Wiener Festwochen, die eigentlich am 15. Mai beginnen sollten, reagieren nun auf die Einschränkungen durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus. "Das Festival, wie wir es realisieren wollten, kann in der geplanten Form nicht stattfinden", hieß es heute in einer Aussendung. "Derzeit untersuchen wir verschiedene Strategien, wie das Programm noch gerettet werden könnte."

Festival-Vorbereitungen nicht oder nur eingeschränkt möglich

"Damit Zukunft möglich ist, braucht es Veränderung"

"In der Vielfalt der für das Festival konzipierten künstlerischen Projekte finden sich viele, die die dringende Notwendigkeit einer Transformation unserer Lebensweise in den Fokus stellen: Damit Zukunft möglich ist, braucht es Veränderung. Heute müssen wir akzeptieren, dass jenes Festival, das wir realisieren wollten, nicht stattfinden wird, zumindest nicht in seiner ursprünglich konzipierten Form", wird Intendant Christophe Slagmuylder in der Aussendung zitiert. Es bleibe "keine andere Wahl als das Festival, das wir realisieren wollten, in Frage zu stellen und neu zu erfinden". Derzeit stünden bei 21 der 28 vom Festival koproduzierten künstlerischen Arbeiten die Premieren noch aus. "Derzeit können diese Stücke nicht geprobt werden, und es ist unmöglich, all die Vorarbeit zu leisten, die dafür notwendig ist, damit sie im Mai/Juni 2020 stattfinden können. Wir sind ein internationales Festival, doch die meisten in unser Programm involvierten Künstler*innen können in den kommenden Wochen oder Monaten womöglich nicht reisen."