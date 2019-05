Wiener Festwochen: Vienna.at und Verein MUT verlosen 2x2 Tickets für "Missing People"

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt – das wurde 2018 erneut bestätigt. Doch die makellose Oberfläche der Metropole voller Habsburger-Pomp, Sachertorte und strahlend weißer Lipizzaner zeigt nur eine Seite. Viele Menschen passen nicht in dieses Bild, sie sind durch Armut oder Obdachlosigkeit unsichtbar.

Das Stück „Missing People“ im Rahmen der Wiener Festwochen gibt diesen Menschen ihre Sichtbarkeit zurück. Inszeniert wird „Missing People“ – eine Mischung aus Film, Musik und Installation – vom ungarischen Kultregisseur Béla Tarr (Satanstango). Tarr hat dafür obdachlose Mitmenschen an Orten wie dem Wiener Hauptbahnhof oder in der Gruft getroffen und kennengelernt. In seinem Stück macht er genau diese Menschen für das Publikum im Museumsquartier sichtbar. Ein engagiertes Projekt, das auf eindringliche Weise für Menschlichkeit eintritt.

Der gemeinnützige Wiener Verein MUT hat sich der Obdachlosenhilfe verschrieben. Mit Projekten wie „Yes We Care“ versorgt MUT obdachlose Männer und Frauen in Wien rund ums Jahr mit Hygieneartikeln, Kleidung und Lebensmitteln. An „Wohlfühltagen“ lädt der Verein MUT diese Menschen regelmäßig ein, einen gemeinsamen Tag mit nicht benachteiligten Menschen zu verbringen. Am Programm stehen dabei meist ein gratis Haarschnitt, gemeinsames Essen, Plaudern oder Fußballschauen. Dabei geht es wie bei „Missing People“ um die Begegnung auf Augenhöhe und Menschlichkeit.