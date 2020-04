Wiener Fernbus-Terminal: Pläne nehmen Fahrt auf

Das neue Wiener Fernbus-Terminal in Wien-Leopoldstadt wird immer realistischer. Nun geht es schrittweise Richtung Detailkonzeption.

Die Planungen für das neue Wiener Fernbus-Terminal beim Ferry-Dusika-Stadion in der Leopoldstadt nehmen Fahrt auf. Auf Basis einer inzwischen abgeschlossenen Machbarkeitsstudie geht es nun schrittweise an die Detailkonzeption. Im zweiten Halbjahr 2021 soll das fertige Projekt inklusive Büro- und Hotelkomplex dann dem Gemeinderat vorgelegt werden. Eine Inbetriebnahme ist für 2024/25 vorgesehen.

Ludwig: "Auswirkungen durch Corona werden gravierend sein"

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach in einer Pressekonferenz am Freitag von einem "Meilenstein in der Neustrukturierung des Tourismus". Immerhin seien im Vorjahr fünf Mio. Wien-Besucher mit dem Bus angereist. "Das sind 200.000 Ankünfte und Abfahrten", berichtete der Stadtchef. Wobei Ludwig nicht verhehlte, dass das Coronavirus dem Hauptstadt-Tourismus erst einmal ordentlich zusetzen wird: "Die Auswirkungen durch Corona werden gravierend sein."

Projekt soll mit privaten Partner realisiert werden

Wie geht es nun in der Planung weiter? Auf Basis der Machbarkeitsstudie soll in den kommenden Monaten ein Bürgerbeteiligungsprozess durchgeführt werden. Das sei angesichts der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen "nicht ganz einfach", sagte Planungsstadträtin Birgit Hebein (Grüne). Man werde hier auf neue Ideen setzen. Die Ergebnisse sollen in den Architekturwettbewerb einfließen. Dann folgen die Flächenwidmung sowie die Suche nach Betreibern und Investoren. Immerhin will Rot-Grün den neuen Busbahnhof nach einem PPP-Modell, also mit privaten Partnern, realisieren. "Wir hoffen, dass wir das Gesamtprojekt im zweiten Halbjahr 2021 dem Gemeinderat vorlegen können", so Hebein zum Zeitplan.