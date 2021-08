Wiener Feriencamp-Betreiber soll Buben sexuell missbraucht haben

Ein 73-jähriger Wiener steht im Verdacht, vor über 30 Jahren einen achtjährigen Buben vergewaltigt zu haben. Im Mai wurde der Betreiber von Feriencamps für Kinder im Prater erwischt, als er ihm völlig fremde Unmündige ansprach.

Wie aus der APA vorliegenden Unterlagen hervorgeht, hat das Landesgericht für Strafsachen vor wenigen Wochen am Wohnsitz des 73-Jährigen in Währing eine Hausdurchsuchung bewilligt. Dabei sollen Computer und Datenträger beschlagnahmt worden sein, die nun ausgewertet werden.

Missbrauchs-Ermittlungen gegen Feriencamp-Betreiber für Kinder

Die Ermittlungen kamen in Gang, nachdem der Verdächtige am 30. Mai 2021 im Prater gezielt fünf bis zehn Jahre alte Kinder angesprochen hatte. Eine ihm fremde Siebenjährige lud er auf ein Eis ein und übergab dem Mädchen einen Flyer für die von ihm veranstalteten Camps. Der Vater des Mädchens setzte der - so zumindest der Verdacht - auf Anbahnung eines intimen Kontakts gerichteten Unterhaltung ein Ende und wandte sich an einen in der Nähe befindlichen Polizisten.