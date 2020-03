Wiener Familie mit Coronavirus infiziert - Schulklasse am Lycee Francais abgesondert

In Wien gibt es mit Freitag drei weitere Coronavirus-Infektionen. Betroffen sind eine Mutter und ihre beiden Söhne, die sich bei einer religiösen Veranstaltung im Elsass infiziert haben dürften.

Wiener Familie steckte sich im Elsass mit dem Coronavirus an

Klasse am Lycee Francais de Vienne abgesondert

Am Donnerstagabend stand fest, dass sich die Frau und ihre Kinder angesteckt hatten. Daraufhin wurde sofort das Lycee verständigt. In der betroffenen Klasse fand am Freitag kein Unterricht statt, die Schüler seien abgesondert worden, sagte Huber. Ob bei ihnen Tests aus SARS-CoV-2 durchgeführt werden, hänge davon ab, ob sie Symptome entwickeln. Die infizierte Familie befindet sich in häuslicher Quarantäne.