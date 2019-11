Den Bolzenschneider, mit dem der Mann das Fahrradschloss geöffnet hatte, trug er noch in der Hand

Wiener Fahrrad-Dieb fuhr mit Bolzenschneider in der Hand

Polizisten, die sich am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf auf Streife befanden, wurden auf einen Radfahrer aufmerksam. Der Mann war auf einem Damenrad unterwegs - mit einem Bolzenschneider in der Hand.

Der 32-Jährige fuhr gegen 18:15 Uhr in der Scheydgasse kommend vom Bahnhof Strebersdorf mit einem Damenfahrrad sowie einem Bolzenschneider in der Hand.

Fahrrad gestohlen: Festnahme in Floridsdorf