Wiener Fachgruppenobmann warnt vor Preiskampf in der Gastronomie

Der Wiener Fachgruppenobmann Peter Dobcak warnt vor einem Preiskampf in der Gastromie, sobald diese Mitte Mai wieder öffnen darf.

Peter Dobcak, der Fachgruppenobmann für Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer, warnt die Wirte, nach der Öffnung der Branche Mitte Mai die Gäste mittels Billig-Angeboten locken zu wollen. "Ich appelliere an die Vernunft der Kollegen, jetzt nicht wieder mit einem Preiskampf zu beginnen", sagte er im Gespräch mit der APA. Denn auch so wären die Folgen der Coronakrise schon schlimm genug.