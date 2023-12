Wiener erwischte Kellereinbrecher auf frischer Tat

In einem Wohnhaus in Wien-Floridsdorf bemerkte ein 25-Jähriger, wie ein Mann in ein Kellerabteil einbrach und alarmierte die Polizei.

Ein 25-jähriger Bewohner des Hauses kehrte nach der Arbeit nach Hause zurück und bemerkte, dass ein ihm unbekannter Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses mehrere Gegenstände, darunter auch einen Fernseher, aus dem Keller in eine Wohnung getragen haben soll. Dies erschien dem 25-Jährigen verdächtig, und er überprüfte daraufhin den Keller und stellte fest, dass ein Kellerabteil aufgebrochen worden war und offensichtlich Gegenstände fehlten.

25-jähriger Wiener bemerkte Kellereinbrecher in Floridsdorf

Der 25-Jährige informierte seine Nachbarin, die Eigentümerin des Kellerabteils, über den Vorfall. Die 34-Jährige rief daraufhin den Polizeinotruf an. Die hinzukommenden Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf trafen den 38-jährigen österreichischen Staatsangehörigen in der Wohnung mit den gestohlenen Gegenständen an und nahmen ihn vorläufig fest, da der Verdacht des Einbruchsdiebstahls bestand. Der Tatverdächtige gestand während seiner Befragung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 38-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.