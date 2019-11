Wiener Equal Pay Day am 9. November

Ab dem 9. November arbeiten Frauen in Wien statistisch gesehen gratis.

Gehaltsunterschied in Wien am geringsten

Obwohl die Lohnschere in Wien im österreichweiten Vergleich am geringsten ist, machen die SPÖ Wien Frauen in einer Aussendung auf die Notwendigkeit der Schließung dieser aufmerksam.

"Alle Betriebe müssen per Gesetz und durch Strafzahlungen dazu verpflichtet werden, die Einkommen ihrer MitarbeiterInnen offenzulegen. Darin soll in Zukunft auch der Gender-Pay-Gap ausgewiesen werden und ein konkreter Maßnahmenplan, wie und bis wann Unterschiede ausgeglichen werden, verpflichtend sein. Bei nachgewiesener Unterentlohnung von Frauen müssen Unternehmen aktiv in die Pflicht genommen und auch Strafen verhängt werden", so Marina Hanke, Vorsitzende der SPÖ Wien Frauen.