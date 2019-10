Equal Pay Day: Ab 21. Oktober arbeiten Frauen wieder "gratis"

Frauen verdienen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen jährlich rund 10.000 Euro brutto weniger. In Wien sind die Einkommensunterschiede dabei am geringsten.

Am Montag, dem 21. Oktober, wird in Österreich der Equal Pay Day begangen. An diesem Tag haben Männer bereits jenes Einkommen erreicht, für das Frauen noch bis zum Jahresende arbeiten müssen. Österreichs Frauen arbeiten heuer somit laut dem Österreichischen Städtebund 72 Tage "gratis". Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um einen Tag.

Frauen verdienen rund 10.000 Euro weniger

"Diese aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass es noch viel zu tun gibt. Wir sind nicht bereit, Jahrzehnte zu warten, bis Frauen Gleichstellung in der Arbeitswelt erfahren. Wir wollen die Lohnschere schließen", betonte die Vorsitzende des Frauenausschusses des Österreichischen Städtebunds, die Wiener Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ), am Donnerstag in einer Aussendung.

Gehaltsunterschied in Wien am geringsten

2010 lag der Equal Pay Day österreichweit noch am 29. September. Deutliche Unterschiede bestehen zwischen den Bundesländern: So wurde der Tag der Einkommensgerechtigkeit in Vorarlberg heuer bereits am 23. September begangen. In Wien sind die Einkommensunterschiede statistisch gesehen am geringsten, da ist es erst am 9. November so weit.