Wiener entdeckte seine gestohlenen Räder im Internet: Festnahme

Einem 49-jährigen Wiener wurden innerhalb kürzester Zeit zwei teure Fahrräder aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrparteienhauses in Wien-Liesing gestohlen.

Als er diese wenige Tage später auf einer Online-Verkaufsplattform entdeckte, erstattete er Anzeige. Die Polizei fingierte gemeinsam mit dem Bestohlenen einen Kauftermin mit dem Verkäufer. Am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr erschien dann ein 15-Jähriger mit einem der gestohlenen Bikes am Übergabeort. Er wurde festgenommen.

Dabei stellte sich heraus, dass der Jugendliche die Taten nicht alleine begangen hatte. Ein 15-jähriger Nachbar des Bestohlenen soll auch involviert gewesen sein. Die beiden Jugendlichen gestanden in ersten Befragungen, die Fahrräder gestohlen zu haben, hieß es in einer Aussendung der Polizei am Sonntag.