Wiener Donauturm lockt zur Wiedereröffnung mit Gratis-Liftfahrten

Am Freitag öffnen die Lokale des Donauturms wieder ihre Pforten – unter Einhaltung diverser Sicherheitsauflagen. Dazu wartet ein besonderes Zuckerl: in den ersten beiden Wochen geht es gratis auf den Turm.

Donauturm-Fans haben Grund zur Freude: Die Lokale des höchsten Wahrzeichens Österreich haben ab kommenden Freitag, den 15. Mai wieder geöffnet. Damit einer spektakulären Aussicht auf Wien in 170 Metern nichts im Wege steht, wurden die Fenster des Donauturm auf Hochglanz poliert. Egal ob im Turmrestaurant in luftigen Höhen oder im grünen Gastgarten des Donaubräus – das Donauturm-Team freut sich, Gäste bald wieder persönlich begrüßen zu dürfen.

Donaubräu bietet Kulinarik von Braumeisterschnitzel bis Turmbier

Herzhafte und neu interpretierte Speisen der Wiener Traditionsküche machen die Freizeit mit den Liebsten zu etwas Besonderem. Das Donaubräu lockt aber nicht nur mit einer umfangreichen Speisekarte, sondern auch mit süßen Verlockungen. Wer gerne ein Picknick im Donaupark machen möchte, kann sich über das ausgewählte To-go Angebot freuen. Das absolute Lieblingsgericht der Österreicher ist das stolze Signature Dish des Donaubräus: Das Backhendl. Dafür bereitet das Küchenteam das ausschließlich aus Österreich stammende Geflügel mit viel Leidenschaft zu. Ganz nach Wiener Art wird das Backhendl mit Bräuremoulade und Zitronenspalten in einem Korb serviert. Ein weiterer Klassiker der nicht fehlen darf, ist das Braumeisterschnitzel – am besten in Kombination mit dem eigens gebrauten Turmbier, das es exklusiv im Donaubräu gibt.

Zwei Wochen gratis Auffahrt auf den Donauturm

Geänderte Öffnngszeiten rund um den Donauturm

Die Öffnungszeiten des Donaubräus sind ab 15. Mai täglich von 10:00 bis 23:00 Uhr. Das Turmrestaurant in 170 Metern Höhe hat Mittwoch bis Freitag von 11:30 bis 23:00 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10:00 bis 23:00 Uhr geöffnet. Das Turmcafé in 160 Metern Höhe begrüßt die Gäste am Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 10:30 bis 15:00 Uhr zum vielgeliebten Brunch.