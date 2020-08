Wiener "Donaukanaltreiben" heuer im Coronamodus

Das Musikfestival "Donaukanaltreiben" wird trotz Coronasommer in Wien über die Bühne gehen. Doch das Virus sorgt für besondere Rahmenbedingungen.

So findet das Wiener Donaukanaltreiben nicht an einem Wochenende, sondern ab kommenden Montag eine Woche lang an einem knappen Dutzend Locations zwischen Spittelau und Franzensbrücke statt. Mit dabei sind u.a. Austrofred, Louis Asril oder Titus Probst.