Wiener Donauinselfest geht mit Parov Stelar, Opus und strengen Regeln ins Finale

Nach der Konzertbus-Tour durch alle Bezirke steigt am 19. und 20. September das große Finale des Wiener Donauinselfests. Für kostenlose Karten kann man sich noch bewerben.

1.250 Personen zu Donauinselfest-Finale in Wien zugelassen

Musik-Acts und Kabarett-Shows bei zweitägigem Programm

Am Samstag, also am 19. September, werden zu einer noch nicht festgelegten Uhrzeit Electroswing-Pionier Parov Stelar, die Austropop-Legenden von Opus, Granada, die Sängerin Mathea, die Dialektrapper Kreiml & Samurai und Russkaja auftreten. Am Sonntag folgt ein "Schlagergarten" unter anderem mit den Edlseern, Jazz Gitti und Petra Frey.