Wiener Donauinselfest 2020: Absage stand im Raum

Der Geschäftsführer der Agentur Pro Event und Organisator des Donauinselfestes, Thomas Waldner, hat am Samstag im Interview mit der APA verraten, dass auch eine Absage für heuer im Raum gestanden ist.

Wiener Donauinselfest 2020 stand vor Absage

"Sind froh, dass wie es jetzt machen können"

1.250 Besucher pro Tag bei großem Finale auf der Donauinsel

Mehrere Varianten für das DIF 2021

Auch an die Ausgabe 2021 wird schon gedacht. Eine Entscheidung, in welcher Form man diese durchführen wird, ist aber noch nicht gefallen: "Wir haben jetzt mehrere Varianten." Man müsse flexibel sein, betonte Waldner. Möglich ist laut dem Cheforganisator etwa, dass der Inselfestbus, der heuer durch die Bezirke tourte, auch nächstes Jahr wieder zum Einsatz kommt - falls man noch kein Fest in der gewohnter Form durchführen kann.