Wiener Donauinsel: Streit zwischen Jugendlichen endet mit Messerstichen

Polizisten, die sich im Rahmen der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Schwerpunktaktion "Sicher in Wien" am Dienstag auf der Wiener Donauinsel befanden, schlichteten einen Streit zwischen zwei Jugendgruppen verschiedener ethnischer Gruppen. Dieser eskalierte gewaltsam.

Ein 17-jähriger Bursche soll am Dienstag in Wien-Donaustadt einen 14-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben. Zuvor waren bis zu 20 Jugendliche auf der Donauinsel in Streit geraten. Der Bursche wurde gefasst.