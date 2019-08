Wiener Donauinsel: Lush bei Veganmania dabei

Am 24. und 25. August findet heuer die Vaganmania auf der Wiener Donauinsel statt. Am 24. August ist auch Lush mit dabei.

Am 24. August wird heuer auch Lush bei der Veganmania auf der Wiener Donauinsel vertreten sein. Der Lush-Stand befindet sich auf der Leuchtturmwiese. Dort wird es unter anderem gratis DIY Workshops geben. So lange der Vorrat reicht können unter Anleitung der Shop Assistants Pirates of the Carageenan, Groovy Kind of Love und Creamy Cand hergestellt werden.