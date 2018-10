Wiener Donauinsel: Diensthunde heben Drogenbunker aus

Während einer Personenkontrolle im Bereich der Donauinsel in Wien, konnte mit der Hilfe zweier Diensthunde ein Suchtmittelbunker ausgehoben werden.

Am Dienstag, den 9. Oktober 2018 gegen 17:10 Uhr führten Beamten im Bereich der Donauinsel, nahe der U-Bahn Station an der Reichsbrücke im 22. Wiener Gemeindebezirk, mehrere Personenkontrollen durch. Sie forderten auch zusätzlich, um verstärkt Suchtmittel zu finden, die Polizei-Diensthundeabteilung an.