Wiener Donau Zentrum: 13-Jähriger hielt 15-Jährigem Messer an die Kehle

Bereits Mitte Jänner bedrohten zwei Jugendliche (13, 14) einen 15-Jährigen vor dem Wiener Donau Zentrum mit einem Schlagstock und einem Messer. Die Burschen konnten gefasst werden.

Am 11. Jänner 2019 war ein 15-Jähriger mit zwei Freunden im Donauplex in Wien-Donaustadt unterwegs, als die Gruppe von anderen Jugendlichen angepöbelt und beschimpft wurde. Vor dem Gebäude kam es daraufhin zu einem Streit, wobei der 15-Jährige mit Fäusten attackiert und im Kopfbereich leicht verletzt wurde. Zwei weitere Jugendliche bedrohten das Opfer – ein 14-Jähriger mit einem Schlagstock, ein 13-Jähriger mit einem Karambit-Messer, das er dem 15-Jährigen an den Hals hielt. Danach flüchteten die Tatverdächtigen, eine Sofortfahndung verlief negativ.