Wiener Dom Museum: Schau zu Tod und Sterblichkeit

Wie umgehen mit dem Tod? Der großen Existenzfrage nimmt sich die Ausstellung "Sterblich sein" an, die im Dom Museum am Freitag ihre Pforten öffnet. Dabei liefert die Kunstsammlung keine konkrete Antwort, sondern betrachtet, wie Menschen - seit dem Mittelalter bis heute - Sterblichkeit künstlerisch thematisiert haben.

"Sterblich sein" soll jedenfalls keine seichte Unterhaltung bieten, betonte Johanna Schwanberg, Direktorin des Museums und Kuratorin der Ausstellung, in einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Nach Covidpandemie und neuerlichem Krieg in Europa sei "der richtige Zeitpunkt" für solch eine Auseinandersetzung mit dem Sterben - Museen müssten auch Themen "die weh tun, die unter die Haut gehen" sensibel aufgreifen.

Dom Museum Wien zeigt Tod und Sterblichkeit

Den Tod künstlerisch verarbeiten

So treffen Ansätze, den Tod künstlerisch zu verarbeiten, aus verschiedenen Epochen wie auch Kulturen aufeinander. Laut Ko-Kurator Klaus Speidel ermögliche das, über "seinen eigenen Bezug zu den Dingen nachzudenken". Das Gegenüberstellen mache offensichtliche Bezüge erst ersichtlich: "Durch die verschiedenen künstlerischen Positionen kommen natürlich auch ganz unterschiedliche Vorstellungen dessen, was Tod ist."

Schau schöpft aus den Museumsbeständen

Gestickte Namen von Wienern

Gestickte Namen von Wienern, die 2022 ohne Angehörige beigesetzt wurden, verzieren den Aufstieg zur Ausstellung. Danach führt "Sterblich sein" thematisch durch fünf Abschnitte, die vom individuellen Sterben und Trauern bis zum Tod durch politische Gewalt reichen. Zumal streben die Kuratoren eine Art Safe-Space an. So sollen Menschen in einem von der restlichen Ausstellung abgegrenzten Raum "in Konzentration kommen", wo auch die Möglichkeit bestehe, partizipativ ein Gedenken als "Hommage an jemanden, den man selbst verloren hat" zu setzen.