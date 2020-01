Wiener Dianabad schließt Ende Oktober

Traurige Gewissheit: Laut "derstandard.at" wird das Dianabad in Wien-Leopoldstadt noch im Oktober schließen. Bereits im letzten Jahr wurde angekündigt, dass das traditionsreiche Bad bald verschwinden könnte.

Die Ursprünge des Dianabads in Wien-Leopoldstadt reichen bis ins Jahr 1810 zurück, nach 210 Jahren soll das Bad nun endgültig geschlossen werden. Was mit dem Gebäude passiert ist noch unklar, denkbar sind Büros und Wohnungen.

NEOS fordern Alternative in der Leopoldstadt

Mit der Neueröffnung des Bildungscampus Nordbahnhof im Herbst 2020 gibt es zudem einen zusätzlichen Bedarf an Schulschwimmunterricht - ohne die Möglichkeit, diesen schulortnahe durchführen zu können, so Moritz: "Schon jetzt müssen Schulen in benachbarte Bezirke wie Brigittenau, Floridsdorf oder die Donaustadt zum verpflichtenden Schwimmunterricht ausweichen, wodurch diese Bäder auch an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen."