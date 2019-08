Wiener Derby: Neue Route für Rapid-Fans zur Generali Arena

Nach den Ausschreitungen beim letzten Wiener Derby im Dezember, wird es beim Derby am kommenden Sonntag eine neue Route für Rapid-Fans zur Generali Arena geben.

Nach den Kalamitäten beim Fußball-Derby im vergangenen Dezember in der Generali Arena der Austria inklusive vorübergehender Sperre der A23 und Polizeikessel müssen die Rapidfans am kommenden Sonntag beim Anmarsch eine neue Route nehmen. Treffpunkt ist demnach die U-Bahnstation Troststraße.

Rapid-Fans werden in Gruppen über die A23 geleitet

Von dort nimmt der grün-weiße Anhang die Route über die Favoritenstraße und die Hebbelgasse durch den Alfred-Böhm-Park bis zur Absberggasse. Bei der Absbergsteg, einer Fußgängerbrücke über die Südosttangente (A23), werden sie in Gruppen zu etwa 20 Personen in Richtung Stadion geleitet. Weiterführende Informationen kündigte die Polizei für Donnerstag an.