Wiener Confiserie Heindl mit erfolgreichem Jahr

Die Wiener Confiserie Heindl blickt schokoladigen Zeiten entgegen. Im letzten Jahr verzeichnete der Betrieb die besten Zahlen in der Unternehmensgeschichte.

Für die Wiener Confiserie Heindl war das abgelaufene Geschäftsjahr laut eigenen Angaben eines der erfolgreichsten seit Bestehen des Unternehmens. Die gesamte Gruppe konnte ein Umsatzplus von rund 1,5 Mio. Euro erzielen. Der Gesamtumsatz lag bei rund 26,5 Mio. Euro, teilte die Firma am Dienstag mit.

Produkte an 2.000 Standorten vertreten

Besonders positiv entwickelte sich demnach die Situation im Lebensmitteleinzelhandel. Die Steigerung habe hier 14,01 Prozent betragen. Spezialitäten der Marken Heindl bzw. Pischinger sind laut Mitteilung an rund 2.000 Standorten in Österreich vertreten. Auch am süddeutschen Markt sei man inzwischen präsent, hieß es.