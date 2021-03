Wiener Clubs fragen: "Will I ever see you again?"

Eine Aktion mit 1.200 Plakaten vor zehn Gürtellokalen zeigt ab Samstag feiernde und tanzende Lokalbesucher - ein Bild, das es seit Monaten nicht mehr zu sehen gab.

Der Wiener Gürtel zählt zu einer der beliebtesten Ausgehmeilen der Stadt. Seit Frühjahr 2020 sind die dort ansässigen Clubs und Konzertlocations coronabedingt allerdings verwaist. Eine Plakataktion will ab Samstag nun auf diese inzwischen einjährige Stille aufmerksam machen und stellt zugleich die bange Frage: "Will I ever see you again?" Zehn Lokale - darunter das Chelsea, das rhiz, der Weberknecht und das Cafe Carina - nehmen daran teil.