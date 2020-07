Wiener Club-Szene verzweifelt: Fixkosten kaum mehr zu decken

Derzeit übernimmt der Bund 75 Prozent der Fixkosten von Club-Betreibern. Das sei angesichts der aktuellen Corona-Situation jedoch zu wenig.

Betreiber von Wiener Clubs fordern in der Coronakrise vom Bund eine 100-prozentige Übernahme der Fixkosten. Derzeit gibt es 75 Prozent. Aber diese würden bald nicht mehr ausreichen, hieß es von Clubvertretern in einem Bericht der ORF-Fernsehsendung "Wien heute" am Freitagabend.