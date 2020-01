Wiener Club "Loco" gerettet: Sanierung ist durch

Im Herbst 2019 wurde über die beliebte Wiener Studentenbar "Loco" ein Konkursverfahren eröffnet. Nun wurde der Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen.

Im Oktober 2019 wurde über den Betreiber der beliebten Studentenbar "Loco" ein Konkursverfahren eröffnet. Insolvenzursache waren nicht bezahlte Rechnungen. Das Ende der bekannten Bar in den Wiener U-Bahn Bögen am Währinger Gürtel stand im Raum.

Loco gerettet: Wiens Partytiger können aufatmen

Insgesamt haben 24 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund EUR 175.000 angemeldet, davon wurden EUR 95.000 anerkannt. "Eine so rasche vollständige Zahlung aller Schulden kommt bei Insolvenzen ganz selten vor", so Mazal.