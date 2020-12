Wiener Christkindl zu Besuch bei Michael Ludwig

Michael Ludwig hat am Mittwoch in seinem Büro im Rathaus himmlischen Besuch empfangen: Tanja, das Wiener Christkindl 2020, schaute beim Wiener Bürgermeister vorbei.

Bürgermeister Ludwig präsentiert das Wiener Christkindl 2020

Christkindl-Terminplan wegen Corona heuer etwas anders

"Tanja sieht man die Freude an Weihnachten an und sie gibt diese als Wiener Christkindl auch in diesem Jahr weiter. Dass sie mir heute einen Besuch abstattet, ist ein schönes Zeichen des Optimismus in diesem so schwierigen und für alle so herausforderndem Jahr. Ebenso wie der hell beleuchtete Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz gibt uns das Christkindl ein sichtbares Zeichen der Normalität in der Vorweihnachtszeit", sagte Bürgermeister Ludwig.