Wiener Café Museum wird 125 Jahre alt

Das Café Museum in Wien hat am Freitag Geburtstag. Vor 125 Jahren sperrte es auf.

Seit der Eröffnung frequentierten bekannte Künstler wie Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner, Oskar Kokoschka und Franz Lehar das Kaffeehaus, so die Pächter-Familie Querfeld am Donnerstag in einer Aussendung. Rund 500 Kaffee und 200 Stück Torte würden pro Tag an die knapp 1.000 Besucher verkauft.