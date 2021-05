Wiener Café Landtmann öffnet wieder seine Tore

Die Vorbereitungen für den Restart laufen auch im bekannten Ringstraße-Café Landtmann auf Hochtouren. Betreiber Berndt Querfeld ist froh, dass die Öffnung nun bevorsteht: "Die Freude ist riesengroß."

Das Kaffeehaus sei seines Wissens nach noch nie so lange geschlossen gewesen - jedenfalls nicht, seit seine Familie es 1976 übernommen habe, sagte er im APA-Gespräch. So manche hätten sich schon beklagt, dass ihnen die "Musik des Kaffeehauses" fehle, also etwa die Geräusche der Gespräche, des Aufschlagens der Zeitungen, das Klimpern des Geschirrs oder das Rauschen der Kaffeemühle.

Café Landtmann: Tischreservierungen laufen gut

"So schön die leeren Räume sind, sie gehören gefüllt, und das wird bald der Fall sein." Er sei überzeugt, dass viele Gäste wieder Sehnsucht verspüren würden, hier Platz zu nehmen. Zugleich hoffe er, dass die in Wiener Kaffeehäusern oft beschworene "Wohnzimmeratmosphäre" nicht zu wohnzimmerhaft werde. Weil dort hätten die Menschen in den vergangenen Monaten ja ohnehin ausreichend Zeit verbracht.

Das Landtmann sperrt auf











































© APA/HANS KLAUS TECHT

Die Tischreservierungen würden bereits gut laufen, heißt es im Landtmann. Vor allem das Frühstück sei schon gut gebucht. Auch die letzten Essenslieferungen seien bereits eingetroffen. Viele Kunden würden Take-Away wohl auch schätzen, aber dies sei nicht zu vergleichen mit einem Cafebesuch samt Service, gab Querfeld zu bedenken: "Sich hinzusetzen und bedient zu werden, das hat schon was."

Schulungen für Mitarbeiter

Damit das mit der Bedienung gut funktioniert, habe man in den vergangenen Monaten auch Zeit in die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und Lehrlingen investiert: "Wir haben versucht, sie im Schwung zu halten." So seien etwa Wein- oder Speisekartenschulungen absolviert worden. Auch Exkursionen zu anderen Betriebsstätten, etwa zur durchgehend geöffneten Backstube in Liesing, habe man unternommen.