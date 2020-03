Wiener Cafe Landtmann nutzt Corona-Kurzarbeit

In Zeiten der Corona-Krise nutzt das Cafe Landtmann in Wien die neue Corona-Kurzarbeit, um Kündigungen zu vermeiden.

Die Wiener Kaffeehaus-Institution Cafe Landtmann kündigte ihre Mitarbeiter nicht. Die Familie Querfeld, die auch andere Kaffeehäuser in Wien betreibt, nutzt stattdessen die neue Corona-Kurzarbeit.

Cafe Landtmann setzt auf Kurzarbeit statt Kündigungen

Regierung appelliert an Unternehmen, Kurzarbeit zu nutzen

Die Betreiberfamilie hatte zuvor Anfang der Woche laut "Standard" die Mitarbeiter beim AMS Wien zur Kündigung angemeldet. Auch Österreichs größter Baukonzern, die Strabag, wechselte von Kündigungen zu Kurzarbeit. Regierung, AMS und Sozialpartner appellieren eindringlich an die Arbeitgeber in ganz Österreich, sich das neue Kurzarbeitsmodell anzusehen und Kündigungen zu vermeiden.

Auch Querfeld und dessen Verhandlungspartner, der vida-Gewerkschafter Berend Tusch, schlossen sich diesem Aufruf an: "Wer jetzt auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaut, der kann sich auch in Zukunft ihrer Loyalität sicher sein", erklärten sie in der Aussendung unisono.