Wiener Café Landtmann feiert 150. Geburtstag

Das Café Landtmann feiert 150. Jubiläum. Das Lokal bedient 600.000 Gäste jährlich und servierte insgesamt 10 Millionen Tassen Melange.

Das Wiener Café Landtmann feiert sein 150. Jubiläum

Das Kaffeehaus beschäftigt 85 Mitarbeiter aus zehn Nationen

Das Café beschäftigt 85 Mitarbeiter:innen aus zehn Nationen. Hier werden jährlich knapp 600.000 Gäste bedient, von denen die Wiener:innen den Großteil der Besucher:innen abbilden. Das Kaffeehaus ist in den letzten Jahrzehnten außerdem zu einem Mekka für Kaffeeliebhaber:innen aus aller Welt geworden. Neben dem am meisten servierten Kaffee, der Melange, von der bisher etwa 9,8 Millionen Tassen verkauft wurden und der beliebtesten Speise, dem Wiener Schnitzel, ist auch der Landtmann’s Original Gugelhupf bei den Gästen beliebt.

Jubiläums-Buch und Bim-Haltestelle als kleines Kaffeehaus

Das Jubiläums-Buch „Café Landtmann – Wo Wien zuhause ist", bietet Interessent:innen Einblicke in die Geschichte des Landtmanns und hält viele Anekdoten und sogar einige Rezepte aus der hauseigenen Küche bereit. Außerdem wird die altbekannte Straßenbahnhaltestelle neben dem Landtmann „Rathausplatz, Burgtheater“ rund um den Geburtstag an die Festivitäten zu einem kleinen Kaffeehaus umgewandelt. „Zum Jubiläum unseres Kaffeehauses wollen wir insbesondere unsere Gäste hochleben lassen. Deswegen gibt es am Sonntag, den 1. Oktober, dem Geburtstag des Café Landtmann und internationalen Tag des Kaffees, einige Schmankerl für unsere Gäste, die an diesem Tag unserem geschichtsträchtigen Haus einen Besuch abstatten wollen. Ich empfehle zu reservieren“, sagt Querfeld abschließend.