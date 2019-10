Wiener Burgtheater verschiebt "Tosca"-Premiere

Die für November angekündigte Premiere "Tosca" in der Regie von Kornel Mundruczo wird wegen einem Filmprojekt auf Februar 2020 verschoben.

Grund dafür sei die kurzfristige Verschiebung des ersten amerikanischen Filmprojekts des Cannes-Preisträgers, hieß es heute, Donnerstag, in einer Aussendung des Burgtheaters. Dem Film liegt ein Drehbuch von Kata Weber zugrunde, die auch die Spielfassung des als Puccini-Oper bekannt gewordenen "Tosca"-Dramas von Victorien Sardou erarbeitet hat. Die Proben zu dem Stück, in dem Birgit Minichmayr die Tosca, Franz Pätzold den Cavaradossi und Oliver Nägele den Scarpia spielen, hätten zwar bereits begonnen, die Premiere im Akademietheater soll jedoch erst am 21. Februar 2020 stattfinden.