Wiener Büchereien über Osterfeiertage zu

Wer Bücher und andere Medien ausborgen oder zurückgeben möchte, muss bis zum Ende des Oster-Lockdowns warten, denn die Büchereien der Stadt Wien bleiben vorerst bis zum 11. April geschlossen.

Bücher und andere Medien ausborgen und zurückgeben ist vorerst nicht möglich, die digitalen Angebote stehen in vollem Umfang zur Verfügung. Die Büchereien behalten sich vor, "Click & Collect" wieder aufzunehmen, sollten die Beschränkungen über einen längeren Zeitraum andauern.

Büchereien der Stadt Wien bleiben über Ostern geschlossen

In den Büchereien können damit keine physischen Medien (Bücher, CDs, DVDs etc.) ausgeborgt, zurückgegeben oder vorbestellt werden. Bereits ausgeborgte Medien werden automatisch verlängert bis eine Rückgabe wieder möglich ist. Während der Schließzeit fallen keine neuen Verspätungsgebühren für entliehene Medien an.