Wiener Brigittenauer Bucht präsentiert Red Bull Flugtag

Beim Red Bull Flugtag 2021 treten 40 Teams mit ihren selbstgemachten Fahrzeugen in der Wiener Brigittenauer Bucht gegeneinander an.

40 kreative Teams aus ganz Österreich heben am 26. September 2021 in der Brigittenauer Bucht in Wien ab. Die Red Bull Flugshow beginnt um 11 Uhr mit den Wettbewerb der verrücktesten Ideen.

Beim Red Bull Flugtag 2021 treten die 40 kreativsten Teams aus ganz Österreich am 26. September 2021 in der Brigittenauer Bucht in Wien gegen einander an. Mit einzigartigen Flugkonstruktionen, unglaubliche

Flugmanöver und Flugakrobatik startet der Wettbewerb der verrücktesten Ideen und abgefahrensten Team-Präsentationen um 11 Uhr. Neben Weite und Kreativität entscheidet das Voting einer Jury darüber, wer zum König der Lüfte gekürt wird. Für alle Besucherinnen und Besucher ist eine

Registrierung und ein aktiver 3G-Nachweis verpflichtend. Der Eingang zum Red Bull Flugtag ist kostenlos und erfordert keine Tickets. Eine Vorab-Registrierung ist jedoch im Rahmen des mit den Behörden abgestimmten Covid-19-Schutzkonzepts verpflichtend. Die Besucher-Eingänge öffnen ab 10 Uhr.

Das Team Niederthalheimer Himmelsstürmer beim Red Bull Flugtag in Wien im Jahr 2012. ©Mirja Geh / Red Bull Content Pool

So funktioniert der Eintritt zum Eventbereich reibungslos:

Verpflichtende Besucher-Registrierung auf redbullflugtag.at/registrierung

Digitaler 3G-Nachweis muss mittels Grüner Pass App erbracht werden

doppelt geimpft, getestet oder genesen nach den behördlichen Vorgaben der Stadt Wien

getestet heißt: amtlicher Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden

Lichtbildausweis erforderlich

Lageplan des Red Bull Flugtages 2021 ©Red Bull

Flugshow mit vielen Highlights

Der Red Bull Flugtag kommt nach neun Jahren Pause wieder „heim“ nach Wien und bietet den Besuchern viele Highlights. Im Fokus stehen die 40 Flugcrews, die über den Sommer fleißig in ihren Hobby-Hangars an den bemannten Flugobjekten getüftelt haben. Außerdem wird die Band Folkshilfe die offizielle Flugtag-Hymne live auf der Abflugrampe performen. Auch die Flying Bulls, das Red Bull Skydive Team und BMX-

Star Senad Grosic werden im Rahmen des Red Bull Flugtags eine Liveshow zeigen

Jury mit bekannten Sportstars bewertet Flugkünste

Neben der Flugweite bestimmt auch eine Jurywertung welches Team sich am Ende zum Helden der Lüfte küren lassen wird. Mit Marcel Hirscher und Felix Neureuther bewerten zwei ehemalige Wintersport-Stars die

Flugkünste der Crews. Auch Tennis-Star Dominic Thiem, Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, Mountainbike-Künstler Fabio Wibmer, die beiden Skisprung-Legenden Andi Goldberger und Thomas Morgenstern sowie die österreichischen Beach-Könige Clemens Doppler und Alex Horst und die österreichischen Chart-Stürmer Seiler & Speer werden den Teams ganz genau auf die Flügel schauen.

Red Bull Flugtag 2021 auch im Live-Stream

Wer nicht live in der Brigittenauer Bucht dabei sein kann, der kann den Red Bull Flugtag 2021entspannt von zu Hause aus miterleben. Ab 15.00 Uhr können Zuseher das Geschehen live bei ServusTV und auf Red Bull TV

mitverfolgen oder die gesamte Action digital streamen.