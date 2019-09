Wiener Bierlokal Hawidere lädt zum Oktoberfest ein

Voll und ganz im Zeichen des Bieres steht das Oktoberfest im Bierlokal Hawidere im Wien 15. Die Wiesn, die fast komplett ohne Tracht auskommt, findet vom 20. September bis 6. Oktober statt.

"Unsere Tracht heißt Bier", so Adalbert Windisch, Geschäftsführer des Hawidere, "Wir wollen wieder das Bier in den Mittelpunkt der Wiesn stellen und bieten unseren Gästen 14 offene Biere an. Neben dem traditionellen Oktoberfestbier zapfen wir auch zwei Weizenbiere sowie etliche Biere unserer hauseigenen Brauerei frisch vom Fass." 41 Flaschenbiere verschiedenster Bierstile stehen für die durstigen Wiener Kehlen bereit. Für eine kompetente Bierberatung sorgen die zwei Diplom-Biersommeliers des Hauses"